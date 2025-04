Noivos brasilienses que receberam benção do papa detalham encontro

Os noivos relatam que o encontro com o papa foi "um momento tão único e especial". - (crédito: Arquivo pessoal )

Ela nasceu em Brasília. Ele, em Goiânia. Thaís Soares Oliveira e Gabriel Moura Queiroz, ambos com 34 anos, vivem em Washington e decidiram casar-se na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, em 25 de agosto de 2022. Trinta e quatro dias depois, a 8.899km, na Cidade do Vaticano, o casal foi abençoado pelo papa Francisco, durante a tradicional audiência geral de quarta-feira.

"No evento, há a sessão chamada Sposi Novelli, reservada para os recém-casados na Igreja Católica. Quem se casou em até 60 dias pode requisitar um ingresso, gratuitamente. Fizemos o nosso por intermédio do Pontifício Colégio Norte-Americano", contou Gabriel ao Correio.

O Vaticano pediu que ambos fossem com os trajes usados no casamento. "Foi muito bonito, pois havia vários casais vestidos de noivos. As pessoas nas ruas gritavam 'Auguri!' ('Parabéns!, em italiano), uma atmosfera linda", disse Thaís.

Gabriel e Thaís sentaram-se na primeira fileira. Ele se lembra que, em determinado momento, Francisco passou diante deles e demonstrou bom-humor. "O papa fazia 'joinha' e uma cara, como se quisesse dizer 'Casou bem, hein?'. Ele foi supersimpático com todo mundo", relatou Gabriel. Depois da celebração da audiência geral, formou-se uma fila de convidados e dos recém-casados. "Quando chegou a nossa vez, foi muito surreal. Eu e o Gabriel tínhamos organizado para dizer o que queríamos. Falei com ele em espanhol, pedindo-lhe a bênção. Contei-lhe que somos do Brasil e beijei a mão dele. Foi um momento muito lindo", acrescentou Thaís.

Gabriel admite ter ficado extasiado e que faltaram palavras "para um momento tão único e especial". "Só consegui apertar a mão dele e dar um sorriso. Foi um dos instantes mais especiais de nossas vidas. Saímos abençoados diretamente pelo papa." Para eles, Francisco merece um lugar especial no coração. "É um momento muito triste, mas a gente guarda essa bênção com muito carinho e com muito amor", completou Thaís.