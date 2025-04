Corpo de papa Francisco começa a ser velado no Vaticano; veja imagens

O corpo do papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21/4), começou a ser velado nesta terça (22/4) no Vaticano. As despedidas, celebradas primeiramente por funcionários e membros do clero, iniciaram a portas fechadas na Casa Santa Marta, onde morava o pontífice e onde se encontra, até o momento, o caixão aberto.

