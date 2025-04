Pessoas usam celulares para filmar perto do caixão enquanto o corpo do Papa Francisco é velado dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 23 de abril de 2025 - (crédito: Andrej Isakovic/AFP)

O corpo do papa Francisco começou a ser velado nesta quarta-feira (23/4), na Basílica de São Pedro. O pontífice argentino morreu aos 88 anos, na segunda-feira (21/4). O velório do Santo Padre é aberto ao público.

A imprensa local e correspondentes brasileiros que estão na cobertura do rito fúnebre informaram que o Vaticano recomendou que os fiéis usassem de bom senso e evitasse fotos. No entanto, centenas de pessoas utilizam celulares para registrar o momento e fotografar o corpo do pontífice.

Fiéis são repreendidos por fotografarem corpo do papa Francisco (foto: Divulgação/Vaticano)

Em alguns casos, os seguranças pedem que as pessoas se afastem e impedem as fotos. Em outros, no entanto, o registro passa despercebido.

Segundo a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, não é permitido que "ninguém fotografe nem capture imagens, seja pelo meio que for, do Sumo Pontífice, quer doente na cama, quer já defunto".

O documento também diz que "se alguém, depois da morte do papa, quiser tirar fotografias a título de documentação, deverá pedir a autorização ao Cardeal Camerlengo da Santa Igreja Romana, o qual, porém, não permitirá que sejam tiradas fotografias ao Sumo Pontífice senão revestido com as vestes pontificais".



Funeral do papa Francisco

A Basílica de São Pedro ficará aberta ao longo de todo dia — até a meia noite — para que os fiéis possam prestar homenagens ao papa Francisco. O mesmo se repetirá na quinta-feira (24/4). Na sexta-feira (25/40 haverá o último dia de velório aberto ao público.

Segundo o Vaticano, no sábado (26/4) será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário) — os nove dias de luto e orações em honra ao pontífice. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio Cardinalício.

Depois ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.