Cardeal condenado por fraude pede para votar no conclave

O cardeal italiano Giovanni Angelo Becciu, condenado no Vaticano em dezembro de 2023 por fraude e desvio de dinheiro, quer votar no conclave que elege, a partir de maio, o próximo líder da Igreja Católica. O religioso, que foi autorizado a seguir morando na Cidade-Estado católica enquanto um recurso contra a condenação é analisado, espera a decisão do Colégio Cardinalício acerca da participação dele no processo de eleição, que será tomada apenas após o funeral do papa Francisco.

Ex-assessor do antigo pontífice e substituto da Secretaria de Estado entre 2011 e 2018, Becciu foi o funcionário de mais alta posição na hierarquia da igreja a ser julgado por tribunal criminal da Santa Sé e o primeiro cardeal a ser condenado, numa decisão histórica que ficou conhecida como o julgamento do século. Leia também: Cardeal italiano senta no banco dos réus por supostas fraudes

Ele estaria envolvido, junto a outras nove pessoas julgadas, na compra, entre 2014 e 2018, de um edifício em Londres, na Inglaterra, que custaria mais de 350 milhões de euros (mais de R$ 2 bilhões, na cotação atual). De acordo com a agência de notícias France-Presse, o escândalo financeiro envolvia também “cumplicidade com espionagem e com paraísos fiscais, tendo criado um rombo de milhões de euros nas contas do Vaticano”.

Condenado a cinco anos e meio de prisão por fraude e peculato, Becciu foi demitido por Francisco do cargo que ocupava antes do julgamento, mas nunca foi removido de forma direta do Colégio Cardinalício. À época, ele recorreu da decisão e negou todas as acusações, afirmando inocência, por isso foi autorizado a permanecer em um apartamento na Cidade-Estado enquanto o processo estiver em andamento. Agora, ele exige participar do conclave. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o religioso, o fato de ele ter participado, em 2022, de um evento exclusivo para cardeais indica que os direitos dele não foram removidos. “Ao me convocar para o último consistório, o papa reconheceu as minhas prerrogativas cardinalícias, na medida em que não houve nenhuma vontade explícita de me excluir do conclave, nem houve qualquer pedido explícito por escrito de minha renúncia”, declarou ao jornal L’Unione Sarda.

Apesar de o nome de Becciu estar presente na relação de 252 cardeais, o que permitiria que ele participasse de reuniões pré-conclave, ele não figura entre os 135 aptos a votar. O religioso afirma à mídia italiana que a lista em questão “não tem valor legal” e não deveria ser levada em conta. Leia também: Ex-presidente do banco do Vaticano é condenado a quase 9 anos de prisão

Ao ser questionado, nesta quinta-feira (24/4), sobre a possibilidade de Becciu tomar parte na eleição, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o conclave seria discutido após o funeral de Francisco, que ocorre neste sábado (26/4).