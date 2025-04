Começa o funeral do papa Francisco; acompanhe ao vivo

O Papa Francisco leva uma rosa branca à Virgem Maria durante sua audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 9 de dezembro de 2015 - (crédito: Vincenzo Pinto / AFP)

A Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário) — os nove dias de luto e orações em honra ao papa Francisco, está sendo realizada neste sábado (26/4). A solenidade ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Acompanhe:

Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.





























Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump e Javier Milei estão presentes para se despedir do pontífice argentino. O príncipe William e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também compareceram, além de dezenas de milhares de fiéis.

Cerca de 250 mil pessoas prestaram homenagens ao papa Francisco durante os três dias de velório na Basílica de São Pedro, que chegou ao fim no Vaticano nesta sexta-feira (25/4).



Após a missa no Vaticano, o cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Roma, passando por monumentos como o Coliseu.

O túmulo do papa Francisco é de mármore e tem apenas uma palavra, "Franciscus", seu nome em latim. Uma reprodução da cruz peitoral utilizada por ele acompanhará o conjunto.

Segundo o Vaticano, pelo menos 200 mil pessoas se reúnem dentro e ao redor do Vaticano para prestar as últimas homenagens ao pontífice.

Durante a missa e o cortejo fúnebre pelas principais ruas da cidade de Roma foi instalado um forte esquema de segurança, com drones de vigilância e atiradores de elite. O espaço aéreo da capital também está sendo controlado.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular