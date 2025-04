Lula exalta legado do papa Francisco após funeral: 'Exemplo para todo mundo'

Lula participou da cerimônia no Vaticano acompanhado por uma comitiva do governo federal e pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, além de outros parlamentares - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Antes de retornar a Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o papel do papa Francisco na luta contra as desigualdades sociais. Em declaração à imprensa neste sábado (26/4), após o funeral do pontífice, Lula defendeu que o próximo líder da igreja Católica mantenha os valores do argentino.

“Que o próximo papa seja um homem igual a ele, com o mesmo coração, os mesmos compromissos religiosos, os mesmos compromissos no combate à desigualdade que teve o papa Francisco”, afirmou.

Lula participou da cerimônia no Vaticano acompanhado por uma comitiva do governo federal e pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; do Senado, Davi Alcolumbre, além de outros parlamentares.

Também presente ao funeral, a ex-presidente Dilma Rousseff classificou Francisco como uma liderança marcada pela empatia e solidariedade. “Uma liderança com as melhores características do ser humano. Um exemplo para todo mundo. Uma generosidade com os pobres, um reconhecimento da importância desse mundo tornar-se mais igual, uma recusa da guerra e do preconceito com os imigrantes... Não podia deixar ele partir sem estar aqui”, declarou.

Francisco é sepultado na Basílica Santa Maria Maior

O corpo do papa Francisco foi sepultado na manhã deste sábado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O argentino torna-se o primeiro pontífice desde Leão XIII, em 1903, a não ser enterrado no Vaticano.

O cortejo fúnebre percorreu durante cerca de 30 minutos as ruas da capital italiana em um veículo branco parcialmente aberto, passando por pontos simbólicos como o Coliseu, antes de chegar à basílica.

O sepultamento foi realizado em cerimônia fechada. O túmulo, feito em mármore da Ligúria, foi preparado em um nicho da nave lateral da basílica, entre a Capela Paulina e a Capela Sforza, próximo ao Altar de São Francisco. A lápide leva apenas a inscrição “Franciscus” e a reprodução da cruz peitoral usada pelo pontífice.