Capela da Sistina é fechada para preparativos do Conclave

Cardeais em fila na Capela Sistina para jurar sobre a Bíblia que jamais revelarão os segredos de suas deliberações antes do início do conclave no Vaticano, em 12 de março de 2013 - (crédito: AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO)

A Capela Sistina foi fechada para o público na manhã desta segunda-feira (28/4) para que o Vaticano possa proceder os preparativos para o conclave. "Comunica-se que a Capela Sistina estará fechada ao público a partir de segunda-feira, 28 de abril de 2025, devido às exigências do Conclave", afirma uma mensagem publicada no site do Museu do Vaticano, que administra o local. O espaço será limpo e preparado para a votação que ainda não tem data marcada para começar.

O Conclave terá início no dia 7 de maio. Antes mesmo de iniciar as conversas de votação para o novo pontífice, na tarde de domingo, (27/4) 149 cardeais participaram das Congregações de Cardeais onde foram discutidos temas ligados aos desafios da Igreja e do mundo.

Na 4ª reunião, 33 pronunciamentos sobre diversos assuntos foram registrados, segundo o Vaticano. As reuniões das congregações são importantes para definir os rumos da igreja e o perfil necessário para o novo papa conduzir a religião.

Capela Sistina

O local em que o Conclave vai ocorrer foi construído entre 1477 e 1480 e possui obras de artes importantíssimas para a cultura ocidental, como, “A Criação de Adão” e “Juízo final”, pintura feitas por Michelangelo entre 1508 a 1512, a pedido do papa Júlio II.

A Capela Sistina fica à direita da Basílica de São Pedro, dentro do complexo do Palácio Apostólico. Foi erguida a pedido do papa Sisto IV e teria as mesmas medidas (40,5 metros de comprimento, 13,2 m de largura e 20,7 m de altura) que o lendário templo do rei Salomão.

Além das pinturas icônicas que atraem milhões de turistas anualmente, também há a Sala das Lágrimas ao fundo da capela. Esse ambiente é fechado ao público e possui apenas nove metros quadrados. É o espaço em que o novo papa, após ser eleito, entra na companhia do cardeal camerlengo (responsável por administrar o Vaticano durante a transição entre dois papados) e do mestre de cerimônias litúrgicas para, segundo a tradição, chorar diante da magnitude da tarefa que o aguarda e vestir sua primeira batina branca, com a qual será apresentado ao mundo.

Desde 1878, o Conclave acontece na Capela Sistina. Durante a votação, os cardeais se sentam em cadeiras de madeira de cerejeira com seu nome gravado, com mesas cobertas com toalhas bege e granate à frente. Ao fundo, fica a urna com a tampa adornada com duas figuras que representam cordeiros, na qual as cédulas com os votos são depositados.

No centro, há um púlpito com um Evangelho aberto, diante do qual os cardeais juram manter segredo sobre tudo que é falado no conclave. A capela tem dois fogões conectados à mesma chaminé, de onde sai a única indicação do que ocorre em seu interior.

Em um fogão, o mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as anotações dos cardeais. O outro, mais moderno, serve para anunciar o resultado da votação. Deste último, com a ajuda de produtos químicos, sai fumaça preta (se os cardeais não chegam a um acordo) ou branca, quando um novo papa é eleito.

* Com informações da AFP