Cardeal Becciu, condenado por peculato, desiste de participar do conclave

Nesta segunda-feira (28/4), a mídia italiana anunciou que o cardeal Giovanni Angelo Becciu desistiu de participar no próximo conclave, que elegerá o próximo papa. Becciu havia perdido os direitos ao cardinalato por uma condenação de peculato.

Embora o ex-vice-secretário da Santa Sé tenha pressionado o Vaticano para ser admitido na votação, ele optou por retirar o nome de cardeal eleitor. Becciu alegou que não apresentava “nenhum impedimento formal” de participação no conclave.

Em 2014, o cardeal italiano foi investigado por irregularidades na compra de um imóvel de luxo em Londres e renunciou aos direitos relacionados ao cardinalato em 2020. Segundo o Vaticano, o papa Francisco aceitou a renúncia na época.

Em reunião nesta manhã, o cardeal Becciu encontrou-se com o decano do Colégio de Cardeais, Giovanni Battista Re, e com o cardeal Pietro Parolin, ex-Secretário de Estado. Segundo o jornal italiano Open, quando a Congregação começou, Becciu falou espontaneamente, defendendo-se das acusações que o condenaram no Vaticano. Em seguida, anunciou a decisão de se retirar "pelo bem da Igreja", reconhecendo a vontade do papa Francisco.

Becciu foi condenado em 2023 por peculato, fraude e abuso de poder, sendo banido de cargos públicos. Ele recorre da decisão e sempre alegou inocência. Segundo a revista espanhola Vida Nueva, o Colégio de Cardeais se preparava para votar sobre a participação de Becciu no conclave, caso necessário.

A condenação

Mais de US$ 200 milhões foram usados na compra de um imóvel pelo Vaticano, usando recursos que deveriam ter sido destinados a obras de caridade, segundo a BBC. O acordo foi assinado por Becciu, então chefe de gabinete do papa, que também teria desviado dinheiro para beneficiar a família na Sardenha.

Em dezembro de 2023, Becciu foi condenado pelo Tribunal do Vaticano a cinco anos e seis meses de prisão e banido de cargos públicos, por peculato e abuso de poder. Ele recorreu da decisão e permanece em liberdade.

Após a morte do papa, Becciu viajou a Roma para tentar participar do conclave, alegando ter direito vitalício como cardeal. No entanto, o cardeal Pietro Parolin apresentou dois documentos assinados por Francisco, de 2023 e do mês anterior, barrando sua participação.

Becciu já foi uma figura influente no Vaticano e chegou a ser cotado como possível sucessor de Francisco. Nomeado cardeal em 2018, caiu em desgraça após o escândalo. Ele sempre negou as acusações e afirmou que o papa perdeu a fé nele.