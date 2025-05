Papamóvel de Francisco será unidade de saúde para crianças em Gaza

O papa Francisco doou o papamóvel para a Faixa de Gaza. O veículo está sendo transformado em uma clínica móvel para as crianças. Foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamento de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar doenças, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos.

A unidade de saúde móvel também contará com médicos e profissionais de saúde. Segundo o Vaticano, nos últimos meses de vida o papa determinou que a iniciativa fosse realizada pela organização Caritas Jerusalém.

Trabalho de readaptação do papamóvel (foto: Divulgação/Caritas)

"Em meio a uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias colocando suas vidas em risco. O papa Francisco costumava dizer que 'crianças não são números. São rostos. Nomes. Histórias. E cada uma delas é sagrada'. E com este último presente, suas palavras se tornaram ação", pontuou o Vaticano, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (5/5).

Em um comunicado à imprensa, Peter Brune, secretário-geral da Caritas Suécia, afirmou que "com o veículo, poderemos chegar às crianças que hoje não têm acesso a cuidados de saúde, às crianças feridas e desnutridas". "Esta é uma intervenção concreta e que salva vidas em um momento em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total", citou.

Já Anton Asfar, secretário-geral da Caritas Jerusalém, disse que o "veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade de Sua Santidade aos mais vulneráveis".

