"Habemus papam": a expressão que anuncia o novo papa

Os 133 cardeais com menos de 80 anos que podem votar para definir o sucessor de Francisco permanecerão isolados na Capela Sistina a partir desta quarta-feira (7/5). Para ser eleito papa, um cardeal precisa alcançar dois terços dos votos.



Na manhã do primeiro dia de conclave, os cardeais participam de uma missa solene na basílica de São Pedro. Durante a tarde, eles se reúnem na Capela Paulina do Palácio Apostólico e seguem em procissão para a Capela Sistina.

Exceto no primeiro dia, são previstas duas votações pela manhã e duas pela tarde até a proclamação de um papa. Bento XVI foi eleito em quatro votações em 2005 e Francisco, em 2013, em cinco. Há a expectativa de que a votação para escolher o sucessor do pontífice argentino que morreu em 21 de abril se estenderá por dois ou no máximo três dias.

Leia também: Papamóvel de Francisco será unidade de saúde para crianças em Gaza

O cardeal eleito deverá responder a duas perguntas: "Aceita sua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e "Como deseja ser chamado?". Caso responda sim à primeira, torna-se papa e bispo de Roma.

Da varanda da basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono anuncia "Habemus papam" (expressão em latim que significa "temos um papa". Em seguida, o novo pontífice aparece e pronuncia a bênção "urbi et orbi" (À cidade e ao mundo).



O cardeal protodiácono é o mais antigo da ordem dos diácanos. Atualmente, esse posto é ocupado pelo francês Dominique Mamberti, 73 anos. Pela idade, Mamnerti votará no conclave. Caso ele seja eleito, a responsabilidade de anunciar o "habemus papam" passa para o segundo cardeal-diácono mais antigo, o italiano Mario Zenari.



Cardeal francês Dominique Mamberti (foto: Alberto PIZZOLI/AFP)

A expressão completa, em português, de anúncio do novo papa é: “Anuncio a todos com grande alegria: temos papa. O mais eminente e mais reverendo senhor, [seguido do nome do eleito], cardeal da Santa Igreja Romana, [o sobrenome do sucessor], que assumirá o nome de [nome escolhido pelo eleito como papa]”.



Fumaças preta e branca

Os cardeais votam por meio de cédulas, que são contadas antes de serem queimadas em um fogão. Se ninguém conseguir a maioria necessária de dois terços dos votos, adiciona-se uma substância química para escurecer a fumaça que sai pela chaminé da Capela Sistina.

Uma vez eleito o novo papa, é colocado uma substância química diferente para que a fumaça se torne branca e anuncie a eleição à multidão que aguarda na praça de São Pedro. Neste momento, os sinos da Basílica de São Pedro e de toda Roma começam a tocar.