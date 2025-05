Novo papa é escolhido: o que acontece agora

A fumaça branca que anuncia a escolha do novo papa foi emitida pela chaminé da Capela Sistina por volta das 13h desta quinta-feira (8/5) - (crédito: Andrea BERNARDI / AFP)

Confira:

O novo pontífice é levado à Sala das Lágrimas, a sacristia da Capela Sistina, onde vestirá pela primeira vez os paramentos papais. As roupas e acessórias já foram separadas em três tamanhos diferentes para apresentação aos fiéis na Praça São Pedro.

Em seguida, os cardeais eleitores e o papa escolhido fazem uma oração. O papa se destina à sala das lágrimas onde fará um voto uma oração.

Na sequência, o papa é apresentado e será proferida a mensagem em latim "Habemus papam".

O anúncio é feito, geralmente, pelo protodiácono do Colégio dos Cardeais, cargo ocupado pelo francês Dominique Mamberti, de 73 anos.

A escolha do nome costuma dar pistas sobre as prioridades que o escolhido terá à frente da Igreja Católica.

A próxima etapa é a aparição do papa na Loggia benedizioni, a sacada com vista para a Praça de São Pedro. De lá, o novo pontífice que dará a solene bênção Urbi et Orbi.

O novo pontificado só começa efetivamente após a inaugural, o que ainda será marcado pela igreja.