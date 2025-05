Leão XIV: o que escolha do nome diz sobre o novo papa

O Vaticano anunciou o novo papa na tarde desta quinta-feira (8/5) após pouco mais de 24 horas de conclave. O papa Leão XIV, nome escolhido pelo estadunidense Robert Francis Prevost, é o novo líder da Igreja Católica.

Antes mesmo do anúncio do eleito, milhares de fiéis souberam o nome escolhido pelo novo pontífice. Embora não haja critérios estabelecidos para a escolha do nome — o santo padre pode, inclusive, manter o nome de batismo —, a tradição que se consolidou com o tempo é a homenagear um antecessor ou de utilizar um nome bíblico.

























A escolha pode indicar admiração e dar pistas sobre o posicionamento do novo bispo de Roma. No caso de Leão, o nome já aparecia em alta nas casas de aposta neste conclave e na eleição de 2013, que nomeou o papa Francisco.

Uma das razões para a escolha deste nome pode ser a trajetória do papa Leão XIII, o mais longevo da Igreja Católica, que viveu até os 93 anos, depois de 25 anos de papado. O Vincenzo Gioacchino Raffaele liderou a igreja de 1878 a 1903, época em que mundo era marcado pela Revolução Industrial.

O contexto histórico é fator importante na trajetória do papa, que levou a igreja para mais perto do povo, com atenção especial aos operários. De posicionamento mais liberal, Leão XIII foi inovador para a época e colocou a religião no centro da discussão histórica da Revolução Industrial.

O novo papa, Leão XIV, é caracterizado também por integrar a ala mais liberal. A postura de Prevost é alinhada com os ideais de Francisco, embora o novo pontífice tenha se mantido discreto e mais moderado. O novo papado inicia após a celebração da missa inaugural.