Papa Leão XIV encontra fiéis após ser escolhido para liderar igreja; veja vídeo

O Vaticano compartilhou, na quinta-feira (8/5), um vídeo que mostra o papa Leão XIV cumprimentando e abençoando fiéis no Palácio do Santo Ofício, em Roma, após ser anunciado como novo pontífice e discursar, pela primeira vez, na varanda da Basílica de São Pedro.

"Um momento simples e espontâneo, uma benção e troca de desejos, que nos deparamos e capturamos", disse o Vaticano, ao compartilhar o registro.

Nascido em Chicago (EUA) e com atuação missionária no Peru, o papa Leão XIV tem dupla nacionalidade. Após o anúncio do "habemus papam", na quinta-feira (8/5) o pontífice discursou em italiano e espanhol para cerca de 100 mil pessoas presentes na Praça São Pedro. O Santo Padre pediu por uma "paz desarmada e uma paz desarmante" e exaltou o legado do seu antecessor, Francisco.

"Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em seus corações, chegasse às suas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja com vocês. Esta é a paz de Cristo Ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. Ela vem de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco que abençoava Roma", disse o papa Leão XIV.

A primeira missa do papa Leão XIV foi celebrada na manhã desta sexta-feira (9/5), dentro da Capela Sistina. Na ocasião, ele pediu que Deus o guie para ser administrador fiel da Igreja, farol da humanidade.

