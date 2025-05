Fundador da Obra de Maria celebra eleição de Leão XIV: "Um papa missionário"

Quando a fumaça branca subiu pela chaminé da Capela Sistina na tarde desta quinta-feira (8/5), o Vaticano anunciou o novo líder da Igreja Católica: o norte-americano Robert Francis Prevost, que assumiu o nome de Leão XIV.

Para o fundador da comunidade católica Obra de Maria – cujo foco é a evangelização e o serviço social, inspirado por Nossa Senhora –, Gilberto Gomes Barbosa, a eleição do papa Leão XIV é uma notícia muito boa para a Igreja.

"Ele tem a mesma linha de pensamento do papa Francisco, o que é importante para a continuidade do trabalho da Igreja”, pontuou Barbosa. “O fato de ele ter passado quase 30 anos no Peru mostra que ele é um homem de missão, que sabe lidar com desafios e tem experiência em ajudar as pessoas.”

Barbosa exaltou a formação do novo pontífice em direito canônico, “pois mostra que ele sabe como lidar com as leis da Igreja de forma justa e misericordiosa. Além disso, sua escolha de seguir a ordem agostiniana mostra que ele quer ser um papa missionário, que se preocupa com as pessoas e com a pastoralidade.”

O nome escolhido por Prevost remete ao papa Leão XIII, um divisor de águas na história do catolicismo, conforme Barbosa. “Ele conciliou a tradição da Igreja com os desafios do mundo moderno e escreveu a Encíclica Rerum Novarum, que é considerada o documento fundador da Doutrina Social da Igreja”, lembrou sobre o líder morto em 1903.

“Vamos rezar e pedir para que o papa Leão XIV seja iluminado pelo Espírito Santo em sua missão. Vamos apoiá-lo em suas decisões e pedir para que ele seja um líder que nos guie na fé e no amor”, acrescentou Barbosa.

