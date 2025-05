Grupo de mulheres bate recorde mundial de maior exposição de crochê

Um grupo de mulheres da Índia bateu o recorde mundial ao criar a maior exposição de quadrados de crochê, com 100.581 peças. Para as integrantes do Mother India's Crochet Queens o feito representa empoderamento, criatividade e comunidade.

As mulheres da cidade indiana de Chennai quebraram o recorde anterior de 58.168 quadrados de crochê, estabelecido apenas alguns meses antes de outro grupo indiano, o Mahila Manovikas.

No centro desta conquista está Subashri Natarajan, a líder do grupo. Para ela, crochê é muito mais do que hobby, é uma maneira de unir mulheres, elevar comunidades e criar oportunidades de independência financeira.

As 100.581 peças de crochê feitas pelo grupo de mulheres na Índia (foto: Divulgação/Guiness)

Por meio do Facebook e de uma rede de mais de 1.500 mulheres em todo o mundo, ela conecta entusiastas do crochê, administra escolas por toda a Índia e garante que cada artesã tenha o que precisa: fios, agulhas e o conhecimento necessário para executar diferentes pontos.

"Além de criar exibições de crochê que quebram recordes, o Mother India's Crochet Queens nutre a próxima geração ensinando meninas e mulheres em vilas e cidades. O movimento não se trata mais apenas de quebrar recordes, mas sim de quebrar barreiras", diz o site oficial do Guinness World Records.

Após o recorde, os 100.581 quadrados de crochê serão transformados em cachecóis, ponchos e outras peças de vestuário, que serão distribuídas ao exército indiano em todas as fronteiras do país.

