Harry Styles é flagrado na Praça de São Pedro no anúncio de Leão XIV

O cantor Harry Styles foi flagrado por uma fã entre as milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, nessa quinta-feira (8/5), em meio a um momento histórico: a eleição de um papa americano. O ex-One Direction foi visto usando boné e óculos escuros em meio à multidão que esperava o anúncio e a primeira aparição de Leão XIV . A assessoria do cantor, no entanto, não confirmou se era mesmo Harry no local.

papa’n?n ilan?n? San Pietro meydan?nda izlerken yan?mdan Harry Styles geçti göz göze geldik hemen foto?raflad?m bu an?y? what a day ya pic.twitter.com/XhkyaY3UYR — niss (@NisaKanat18) May 8, 2025

Pouco tempo depois de a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina, sinalizando que o Colégio de Cardeais havia escolhido o sucessor do papa Francisco,, o novo pontífice, Papa Leão XIV — nascido Robert Francis Prevost — apareceu diante de uma multidão emocionada. O que ele não sabia é que o astro vencedor de três prêmios Grammy estava presente.

Styles até tentou passar despercebido, vestindo uma jaqueta azul, óculos escuros e um boné estiloso com a frase “Techno is my boyfriend” ("Techno é meu namorado", em português). Mas um olhar atento entre a multidão não deixou passar a presença do cantor.

Um fã turco registrou o momento e publicou no X. “Enquanto assistia ao anúncio do Papa na Praça de São Pedro, Harry Styles passou por mim e nossos olhos se encontraram. Fotografei essa memória imediatamente. Que dia!”, escreveu.A imagem viralizou instantaneamente, provocando alvoroço nas redes sociais. Fãs do cantor correram para comentar o encontro inesperado entre ícones da cultura pop e da Igreja Católica.

“Mal sabia o papa que estava acenando para o Harry Styles”, brincou um usuário. “Uma coisa sobre o Harry Styles é que ele sempre vai entregar cinema acidentalmente em algum lugar da Europa”, disse outro. “Achei que ele tinha ido pra Itália, mas não esperava por ISSO ”, escreveu mais uma fã.

Discreto nas redes sociais, Harry raramente publica fotos de onde está, justamente para evitar aglomerações de fãs. Mas sabe-se que ele é apaixonado pela Itália — tanto que tem uma casa em Civita di Bagnoregio, uma charmosa vila no interior do país.

No início de abril, o cantor foi fotografado passeando — de bigode — por Londres, sua cidade natal. Mais recentemente, foi visto por fãs participando de uma maratona em Tóquio, no Japão, e caminhando tranquilamente por Berlim, na Alemanha. Desde o encerramento da turnê “Love on Tour” em julho de 2023, seguida do sucesso do álbum “Harry’s House”, Styles tem levado uma vida mais reservada — e bastante internacional.