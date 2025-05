Deputado mostra passagem secreta dentro do Capitólio; veja vídeo

O deputado norte-americano Tim Moore mostrou uma passagem secreta dentro do Capitólio — que é a sede da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos. Em vídeo públicado nas redes sociais na sexta-feira (9/5), o congressista aparece levantando uma tampa do chão e revela uma escada antiga, que foi fechada.

Deputado mostra passagem secreta dentro do Capitólio (foto: Reprodução/X)

"A Sala Lincoln é um dos meus lugares favoritos para receber visitas — quando o presidente Lincoln servia na Câmara, ele sentava-se perto da lareira nesta sala para ler suas cartas, mas a parte mais interessante da sala fica embaixo do assoalho", afirmou Tim.

Come with me to see one of the hidden secrets of the Capitol!



The Lincoln Room is one of my favorite spots to bring visitors — when President Lincoln was serving in the House, he sat by the fireplace in this room to read his letters, but the most interesting part of the room is… pic.twitter.com/hp36jfQrk4