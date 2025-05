Trump comenta o diagnóstico de câncer de próstata de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, no domingo (18/5), estar "entristecido" com a notícia de que seu antecessor Joe Biden foi diagnosticado com câncer de próstata e metástase óssea.

"Melania e eu estamos entristecidos ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos nossos mais calorosos e melhores votos a Jill e à família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação", afirmou Trump na rede Truth Social.

O diagnóstico da doença foi feito após Biden apresentar um aumento dos sintomas urinários e ser examinado na semana passada devido à descoberta de um novo nódulo prostático.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um controle eficaz. O presidente e sua família estão avaliando as opções de tratamento com seus médicos", diz a nota do gabinete do ex-presidente.

Kamala Harris, vice-presidente na gestão Biden, disse que ele é um "lutador". "Sei que ele enfrentará esse desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre caracterizaram sua vida e sua liderança. Esperamos que se recupere em breve e completamente", destacou.

