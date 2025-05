"Rádio do Juízo Final" emite mensagem após conversa entre Trump e Putin

Transmissor rádio do juízo final, estação de rádio UVB-76 - (crédito: André Luíz Guedes/Wikimedia commons)

A rádio mais misteriosa do mundo emitiu novos códigos durante ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, na semana passada. A estação UVB-76, localizada na Rússia, é conhecida como "Rádio do Juízo Final".

A emissora funciona 24 horas por dia, geralmente com uma programação de zumbidos. No entanto, segundo o jornal Extra, pouco antes da ligação de Trump, os responsáveis emitiram uma mensagem criptografada: "NZhTI 89905 BLEFOPUF 4097 5573". Pouco depois da ligação, espectadores puderam ouvir a mensagem "NZhTI 01263 BOLTANKA 4430 9529".

Os significados das mensagens são um mistério, assim como a própria localização da estação. No entanto, especialistas acreditam que as mensagens sejam emitidas de uma base na área militar de Pskov, extremo oeste da Rússia, fronteira com a Estônia.

Pelo local e por ser uma herança da Guerra Fria, estudiosos acreditam que a rádio está ligada ao sistema de armamento nuclear russo. A tese também foi reforçada pelo evento na última semana. Durante a última transmissão, Trump e Putin discutiam o cessar-fogo na Ucrânia.

Em 2025, a rádio, também apelidada de Buzzer e Rádio da Mão Morta, já interrompeu os zumbidos habituais outras duas vezes, em fevereiro e abril.

A primeira transmissão ocorreu em 1982, durante a Guerra Fria. Acredita-se que a UVB-76 é um exemplo de rádio numérica, conhecidas desde a Primeira Guerra Mundial.