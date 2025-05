Papa Leão XIV faz a primeira nomeação de uma mulher no Vaticano

O papa Leão XIV fez, nesta quinta-feira (22/5), a primeira nomeação de uma mulher no Vaticano durante seu pontificado. Trata-se de Tiziana Merletti que será secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

O departamento cuida dos religiosos em todo o mundo e foi o primeiro a ser chefiado por uma mulher. O papa Francisco, antecessor de Leão XIV, nomeou Simona Brambilla em janeiro deste ano, substituindo o cardeal brasileiro João Braz de Aviz.

Tiziana Merletti faz parte da congregação Irmãs Franciscanas dos Pobres. Ela nasceu em 30 de setembro de 1959 em Pineto, centro da Itália. Formou-se em direito em 1984, e em 1992 fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma.

Atualmente, Tiziana é docente na Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e colabora na qualidade de canonista com a União Internacional das Superioras Gerais.

