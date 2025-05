Estudante tem pernas decepadas por hélice de navio durante férias nas Bahamas

Hannah Smith comemorava a conclusão do curso de Comunicação e Design, quando foi sugada pela hélice do navio - (crédito: Reprodução/Gofundme)

Uma estudante norte-americana de 22 anos teve as pernas decepadas enquanto aproveitava férias em um cruzeiro, nas Bahamas.

No último dia 12 de maio, Hannah Smith comemorava a conclusão do curso de comunicação e design, quando foi sugada pela hélice do navio. O incidente a deixou gravemente ferida.

Segundo informações do portal britânico Daily Mail, Hannah está internada em estado crítico. Apesar de ter sido tratada no Doctor's Hospital, em Nassau, capital das Bahamas, ela corre risco de vida. Posteriormente, foi transferida para os Estados Unidos. O incidente ocorreu no momento em que o barco atracava na cidade. Ela teria caído da lateral do cruzeiro.

Ainda de acordo com o portal britânico, a jovem foi arrastada para baixo do navio por pás acopladas. Os objetivos servem para dar energia ao motor. Em seguida, a jovem foi salva por duas passageiras, que a puxaram de volta para a superfície.

Depois do acidente, Hannah Smith foi levada de volta aos Estados Unidos para uma cirurgia de emergência. Para custear os cuidados de emergência, a família de Hannah abriu uma vaquinha online para arrecadar US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão).

"Hannah passou pela sexta cirurgia na segunda-feira, dia 20 de maio. Este foi um de seus procedimentos menos extensos. Os médicos aproveitaram esse tempo para desbridamento, exames e definição de um plano de ação. Ela está progredindo lenta, mas seguramente, dia após dia. Sua força e capacidade de superar todos os obstáculos em sua jornada são lindas!", disse Rachel Smith, da família de Hannah. O texto foi escrito em uma página dedicada a ela, no site GoFundMe, onde a vaquinha é realizada.

De acordo com o Daily Mail, fontes policiais afirmaram que Hannah estava embriagada e teria pulado na água antes do acidente. A mãe dela, Tracy Smith, contestou a declaração. "Hannah não estava bêbada. Ela caiu do barco. É doloroso dizer que ela pulou, porque ela não pulou", disse ela. Segundo a Força Real das Bahamas, uma investigação está em andamento.

Poucos dias antes de embarcar, a jovem, natural de Memphis, no Tennessee, se formou na Miles College, localizada no Alabama. A viagem foi realizada com o intuito de celebrar a conclusão do curso.