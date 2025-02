Megaoperação resgata 125 animais em sofrimento numa "fábrica de filhotes"

Na manhã desta quarta-feira (12/2), a Operação Noah resgatou 125 animais com sinais severos de maus-tratos, na região do CAUB 1, no Riacho Fundo. As diligências começaram depois de denúncias de exploração e comércio irregular de cães e gatos. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

A operação ocorreu em um propriedade rural que anteriormente funcionava como haras, mas que estava desativada. No local, as equipes encontraram um cenário alarmante de sofrimento animal, característico de uma "fábrica de filhotes".

De acordo com Jônatas Silva, delegado da DRCA, foram identificadas diversas baias e canis em condições insalubres. “Tinham cães das raças Spitz Alemão, Pastor Belga e Golden Retriever confinados em ambientes degradantes, cercados por fezes secas, sem água ou alimentação adequada e expostos a doenças. Dentro da residência principal, cães estavam trancados em cômodos escuros, úmidos e sem ventilação. Filhotes foram encontrados presos em gaiolas cobertas por panos, impedindo a entrada de luz”, detalhou.

Além dos cães, gatos também eram mantidos em condições precárias, magros e debilitados. Um dos casos mais graves envolvia uma gata presa em um compartimento fechado com arame, com seus quatro filhotes recém-nascidos. Extremamente debilitada e sem acesso a água ou alimento há dias, ela mal conseguia se levantar, colocando em risco a sobrevivência dos filhotes. Os animais foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário emergencial. Após os primeiros cuidados, foram apreendidos e deixados sob os cuidados de uma ONG, que acompanhará o processo de recuperação.

A fiscalização também encontrou equinos em estado de extrema magreza, com ferimentos graves nas patas e pelo corpo. Um filhote de cavalo mal conseguia caminhar devido a uma lesão severa. Um búfalo foi localizado deitado ao solo, visivelmente desnutrido e debilitado, amarrado cruelmente pelo focinho com uma corda que restringia seus movimentos e o impedia de acessar água e comida.

As equipes também resgataram duas araras e várias calopsitas em situação de abandono, sem acesso a água ou comida. Algumas calopsitas já estavam mortas dentro do recinto. Seis pessoas foram presas em flagrante – cinco mulheres e um homem – pelo crime de maus-tratos a animais. A pena pode variar de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e outras sanções previstas na legislação ambiental.

A DRCA segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular o esquema de exploração ilegal de animais. Os cães, gatos, aves e equinos resgatados serão encaminhados para atendimento veterinário e posterior adoção responsável.

A Polícia Civil ressalta a importância de denunciar casos de maus-tratos a animais. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, opção 0, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197.

Saiba Mais Cidades DF GDF cria Secretaria do Entorno para fortalecer parceria com Goiás

GDF cria Secretaria do Entorno para fortalecer parceria com Goiás Cidades DF Mais de 1 milhão de contribuintes recebem boletos do IPVA via Correios

Mais de 1 milhão de contribuintes recebem boletos do IPVA via Correios Cidades DF Presidente da Caesb detalha investimento de R$ 3,2 bilhões até 2029