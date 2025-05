Homem é autuado em flagrante por maltratar um pitbull em Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), autuou em flagrante um homem de 30 anos pela prática de maus-tratos a um cão da raça pitbull. O caso ocorreu em Ceilândia e foi descoberto após uma denúncia anônima.

Segundo a polícia, a investigação começou quando protetores de animais flagraram o tutor retirando o cachorro às pressas de uma igreja, levantando suspeitas de que o animal estava sendo escondido para ocultar sinais de maus-tratos. No dia seguinte, agentes da DRCA localizaram o tutor, que inicialmente alegou que o cão havia sido levado a uma clínica veterinária. Após contradições no depoimento, ele confessou que o animal estava escondido em um lote no setor Sol Nascente.

Leia também: Violência contra animais preocupa o DF e mobiliza tutores e ONGs

Os policiais encontraram o pitbull isolado nos fundos do terreno, em condições precárias. Ele estava visivelmente magro, com secreção nos olhos, odor fétido e sinais de negligência. O espaço indicava que o animal estava sendo mantido escondido propositalmente.

O cachorro foi resgatado e levado ao Hospital Veterinário Público (HVEP), onde exames constataram sangramento e secreção no ouvido, além de uma grave infestação por larvas no canal auditivo, exigindo sedação para a retirada dos parasitas. Após os primeiros-socorros, o animal foi transferido para uma clínica veterinária em Vicente Pires, onde permanece sob tratamento com apoio de protetores.

O tutor foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animal. As denúncias podem ser feitas anonimamente por meio dos canais 197 (opção 0) ou pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Hospital de Base registra 11 acidentes com patinetes elétricos em abril

Hospital de Base registra 11 acidentes com patinetes elétricos em abril Cidades DF Blitz em Ceilândia autua 33 motoristas em apenas duas horas

Blitz em Ceilândia autua 33 motoristas em apenas duas horas Cidades DF UCB lança laboratório tecnológico que valoriza saberes ancestrais

UCB lança laboratório tecnológico que valoriza saberes ancestrais Cidades DF Campanha de Maio Laranja começa com ações de combate ao abuso de crianças

Campanha de Maio Laranja começa com ações de combate ao abuso de crianças Cidades DF Dupla assalta motel e ameaça vigia com tesoura no Núcleo Bandeirante

Dupla assalta motel e ameaça vigia com tesoura no Núcleo Bandeirante Cidades DF Faccionado que tentou executar paciente em hospital no Piauí é preso no DF