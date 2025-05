Teto do cinema desaba em cima de mulher que assistia ‘Premonição 6’

O trio não imaginava que viveria um episódio traumático que parecia emular a mesma lógica do filme, no qual a morte persegue aqueles que conseguem escapar - (crédito: Reprodução / Redes sociais / Divulgação)

Uma comemoração de aniversário no cinema resultou em uma cena de terror na vida real para a argentina Fiamma Villaverde, de 29 anos. A mulher assistia Premonição 6: Laços de Sangue quando algo digno do roteiro do filme aconteceu: o teto do cinema local de Berisso, na província de Buenos Aires, desabou em cima dela.

Na última segunda (19/5), Fiamma foi ver o longa de terror com a filha de 11 anos e uma amiga, ocasião em que escolheram Premonição 6 devido ao preço em conta dos ingressos, que estavam mais baratos do que o normal. “Não tínhamos planejado ir ao cinema”, contou ao portal argentino Infobae . “Era meu aniversário, estávamos caminhando e passamos pelo cinema.'”

No meio da exibição, o terror das telonas saiu para a sala do cinema quando um pedaço do teto caiu. “Houve um barulho alto. A princípio, achamos que fazia parte do filme, porque estávamos realmente interessados, mas então um pedaço caiu em mim”, lembrou Fiamma, dizendo que os destroços a atingiram no ombro, nas costas, no joelho e no tornozelo. “Não atingiu minha cabeça porque eu estava debruçada sobre o braço da cadeira.”

A argentina imediatamente saiu da sala e foi ao balcão de ingressos exigir reembolso, enquanto a equipe do local chamava uma ambulância. Ao ser questionada por um gerente sobre como desejava resolver o acidente, ela indagou: "Resolver o quê? Vou registrar uma queixa. E se tivesse atingido a cabeça da minha filha? Vocês são irresponsáveis!"

Embora os socorristas tenham se oferecido para levá-la ao hospital e cobrir as despesas médicas, Fiamma optou por visitar a clínica sozinha. “Fiquei furiosa… Fizeram um raio-X. O diagnóstico foi traumatismo do impacto. Também tenho vários hematomas e preciso fazer outro raio-X das costas em alguns dias”, lamentou.

Após o ocorrido, Fiamma contou que luta contra ataques de pânico e ansiedade. “Estou em tratamento psiquiátrico e tomando medicação. É difícil para mim estar em lugares lotados. Eu não ia ao cinema há anos. Fui porque era meu aniversário, e veja o que aconteceu.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima, que trabalha como faxineira em uma boate e é a única responsável pela filha, afirmou ao Infobae. Ela contatou um advogado para apresentar uma queixa formal. "Não consigo trabalhar há dias. Quem vai assumir a responsabilidade por isso?", disse ela ao veículo.

Imagens de outras pessoas presentes na hora do acidente circulam pelas redes sociais, e mostram o buraco no teto e destroços no chão da sala de exibição. A especulação é de que o desabamento foi causado por fortes chuvas recentes na região.

???? Fue a ver Destino final y terminó herida tras caída del techo



???? Fiamma Villaverde (29) fue a un cine en La Plata, Argentina, para ver Destino final con su hija y un amigo. Casi al final de la película, un bloque del techo cayó sobre ella. pic.twitter.com/jhSWUsGute — A24compy (@a24compy) May 22, 2025





#laplata De terror. Fue al cine a ver la película “Destino Final” y se vino abajo un pedazo de techo.



Cómo están los efectos especiales. Pareció todo bien real. pic.twitter.com/0kUa3PkHc3 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 20, 2025