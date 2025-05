Mãe e atleta: advogada vence ultramaratona amamentando a filha

Ela venceu ao chegar quatro minutos antes da segunda colocada, a britânica Lauren Graham. Concluiu a prova com um tempo de 16 horas, 53 minutos e 22 segundos - (crédito: Reprodução/Clement Cellier for Peignée Verticale)

Stephanie Case, canadense de 42 anos, atualmente morando na França, chamou a atenção por um feito notável e corajoso: venceu a ultramaratona de 100km em Snowdonia, Reino Unido, enquanto amamentava a filha de 6 meses. A advogada da Organização das Nações Unidas (ONU) superou os desafios físicos para cruzar a linha de chegada após quase 17 horas de prova.

Leia também: Pastel envenenado mata 40 criminosos de facção

A superação não parou por aí. Como esteve afastada das competições por conta da maternidade, sua colocação no ranking de avaliação de corredores caiu, e ela largou 30 minutos depois dos outros participantes.

Por causa da busca pela gravidez, que incluiu fertilizações in vitro e abortos espontâneos até a gestação de Pepper, ela decidiu participar da ultramaratona para motivar outras mães a alcançarem novos feitos. Para Stephanie, ela já havia superado o mais difícil: a dificuldade em engravidar.

Leia também: Entenda o que mudará se a PEC do fim da reeleição for aprovada

Ela não esteve sozinha durante o percurso. O marido, John Roberts, estava presente nos postos de atendimento com Pepper. A mãe recuperava as energias e alimentava a filha. “Embora tenha partido meu coração deixar a pequena Pepper nos postos, queria mostrar a ela — e a mim mesma — como as mães corredoras podem ser incríveis”, disse a atleta à ABC.





Para chegar ao primeiro lugar na ultramaratona, Stephanie contou com acompanhamento médico e suporte da treinadora Megan Roche, especialista da Universidade de Stanford. Todo esse cuidado visava garantir a saúde de mãe e filha.

Ela venceu ao chegar quatro minutos antes da segunda colocada, a britânica Lauren Graham. Concluiu a prova com um tempo de 16 horas, 53 minutos e 22 segundos. Stephanie só percebeu que havia ganhado após cruzar a linha de chegada. "EU GANHEI?!? Acho que repeti 10 vezes", contou à ABC.