Carro atropela vários pedestres durante desfile da vitória do Liverpool, na Inglaterra

Um carro atropelou nesta segunda-feira (26) vários pedestres em Liverpool, no norte da Inglaterra, durante o desfile da vitória do principal clube de futebol da cidade, o Liverpool FC, informou a polícia local.

Pouco depois das 18h00 (14h00 de Brasília), a polícia recebeu um aviso "após relatos de uma colisão entre um automóvel e vários pedestres" no centro da cidade. Um homem foi preso, segundo a polícia.

What the actual hell? Oh God this is terrible! Police has arrested 53-year-old White British man for ploughing car through pedestrians at Liverpool's Premier League Victory Parade. This doesn't look like an accident! I hope the people are ok. Very Distressing. pic.twitter.com/TJqxB1bymv