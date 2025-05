Adolescente é morto por crocodilo ao tentar pegar bola em rio

Um menino de 13 anos acabou morto por um crocodilo de cerca de quatro metros de comprimento ao tentar pegar uma bola, dentro de um rio. O caso ocorreu no último sábado (24/5), na Indonésia. O adolescente brincava com o objeto junto a um grupo de amigos. Eles presenciaram o ocorrido.

O garoto se chamava Muhammad Syahputra Almanda. Ele brincava com os colegas próximo a aldeia onde morava, em Jambi, a Sudeste da ilha de Sumatra, localizada no Oeste do país. O menino correu atrás da bola, que havia caído justamente no rio. Ao abaixar-se para pegá-la, no entanto, acabou agarrado pelo animal. De acordo com testemunhas, o crocodilo tinha cerca de quatro metros de comprimento.

"Ele pediu ao amigo que jogasse a bola na água e, depois que ela foi lançada, ele pulou, mas não voltou à superfície", disse um representante da polícia ao jornal britânico Daily Mail. "Logo depois, testemunhas o viram nas mandíbulas de um crocodilo", acrescentou a nota oficial.

O menino acabou arrastado para baixo d'água. Além dos meninos, outros moradores presenciaram a cena. Eles gritaram, em horror, enquanto tudo acontecia. Uma equipe de resgate foi chamada, e compareceu ao local. Horas depois, parte dos restos mortais do garoto foi recuperada. Posteriormente, foi entregue aos pais para a realização do funeral.

Contato próximo com a natureza

O distrito de Jambi é a casa de 14 espécies distintas de crocodilos. A maior parte é de grande porte. Por lá, ataques os ataques de répteis ocorrem com cada vez mais frequência. Em decorrência da pesca predatória, de acordo com ambientalistas, muitos crocodilos foram levados para mais perto das aldeias, no interior. O desenvolvimento de áreas costeiras para fazendas também culminou na perda do habitat natural dos animais.