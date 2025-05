Casa Branca agradece Musk por serviços prestados ao governo Trump

A Casa Branca agradeceu, nesta quinta-feira (29/5), o bilionário Elon Musk , que deixou ontem o cargo que exercia no governo dos Estados Unidos , pelos serviços prestados ao país, principalmente no que diz respeito à redução de gastos. A declaração foi feita pela porta-voz Karoline Leavitt, que afirmou que os esforços continuarão sem o empresário.

O objetivo do dono do X à frente do órgão que é uma das marcas do segundo mandato de Trump era “reduzir gastos desnecessários”. Ao comunicar a despedida, o empresário agradeceu ao presidente pela “oportunidade” dada a ele e afirmou que a “missão” da repartição governamental “apenas se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo”.