Estudante brasileiro é preso por agentes de imigração nos EUA

Um estudante brasileiro de 18 anos foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, no sábado (31/5), um dia antes da formatura. O jovem foi identificado como Marcelo Gomes, aluno da Milford High School. A prisão do brasileiro gerou protestos em Massachusetts.

"Ele estava a caminho do treino de vôlei e, como estava se separando da família, ele está aqui há 13 anos, isso é tudo o que ele conhece. Milford e Massachusetts são tudo o que ele conhece. É de partir o coração, e Marcelo é uma pessoa tão gentil, e acho que é a última pessoa com quem isso deveria estar acontecendo. Os irmãos dele são tão pequenos e estão se perguntando se algum dia o verão novamente", disse Ana Julia Araujo, prima de Marcelo, ao jornal norte-americano CBS News.



Maura Healey, governadora de Massachusetts, se pronunciou sobre o caso e disse estar "perturbada e indignada com os relatos de que um aluno da Milford High School foi preso a caminho do treino de vôlei". Ela exigiu que o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos forneça informações imediatas sobre o motivo da prisão de Marcelo, onde ele está e como o devido processo legal está sendo protegido.

I’m demanding immediate answers from ICE about the arrest of a Milford High School student yesterday, where he is and how his due process is being protected.



The Trump Administration continues to create fear in our communities, and it’s making us all less safe. pic.twitter.com/8L0bxI7L8V