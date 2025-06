Madeleine McCann: polícia retoma buscas 18 anos após desaparecimento

Por Maria Luiza Campelo* — Cerca de 18 anos após o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, a polícia portuguesa retomará, nesta semana, as buscas por pistas que possam esclarecer um dos sumiços mais marcantes da Europa. A nova fase da investigação deve ter início nesta terça-feira (3/6), na região do Algarve, sul de Portugal, a pedido de um promotor público alemão.



A operação vai se concentrar em uma área entre a Praia da Luz, onde Madeleine foi vista pela última vez, em maio de 2007 e uma das residências usadas por Christian Brückner, cidadão alemão apontado como o principal suspeito no caso. Brückner está preso na Alemanha, cumprindo pena por um estupro cometido em 2005, também em território português.

De acordo com a emissora CNN Portugal, o objetivo desta nova operação é encontrar eventuais vestígios do corpo da criança, que na época tinha apenas três anos, e reunir provas que possam sustentar a acusação de homicídio contra Brückner. Até o momento, o suspeito não foi formalmente indiciado e nega qualquer envolvimento no desaparecimento de Madeleine.



Desaparecimento e repercussão global

Madeleine McCann desapareceu na noite de 3 de maio de 2007, enquanto dormia no quarto do apartamento onde a família passava férias, na Praia da Luz. Os pais, Kate e Gerry McCann, estavam em um restaurante próximo ao local, enquanto os três filhos dormiam. Os irmãos gêmeos de Madeleine, então com dois anos, estavam no mesmo cômodo e não foram levados.

O caso ganhou repercussão internacional e desencadeou uma mobilização de mídia, governos e investigadores dos três países ao longo dos anos. Foram feitas inúmeras denúncias falsas, avistamentos ao redor do mundo e teorias não comprovadas, que tornaram o desaparecimento de Madeleine um caso cheio de reviravoltas.

A última operação de busca ocorreu em 2023, nas proximidades de uma barragem a cerca de 50 km da Praia da Luz, também com foco na investigação sobre Christian Brückner. Na ocasião, objetos foram recolhidos, mas não houve divulgação oficial sobre possíveis avanços no caso.

Agora, com uma nova ofensiva na investigação, autoridades esperam finalmente responder o que aconteceu na noite em que ela desapareceu.

