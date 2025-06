Poluição anual de plásticos nos mares equivale ao peso de 2,2 mil Torres Eiffel

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado nesta quinta-feira (5/6). Neste ano, a data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) foca no combate à poluição dos plásticos.

A ONU estima que 11 milhões de toneladas de plásticos vão parar em lagos, rios e mares anualmente. Isso equivale aproximadamente ao peso de 2,2 mil Torres Eiffel juntas. Ainda segundo a ONU, se nada for feito, até 2050 os oceanos terão mais plástico que peixes.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou que dentro de dois meses, os países vão se reunir para elaborar um novo tratado global para acabar com a poluição plástica. Ele resslatou que é necessário um acordo "ambicioso, fiável e justo".

A coordenadora do Dia do Meio Ambiente no Brasil e também da campanha Mares Limpos, Fernanda Daltro, explicou que o plástico é um dos maiores desafios ambientais da era atual.

“O plástico se tornou um material presente em absolutamente todos os lugares do planeta, inclusive nas regiões mais remotas. E esta poluição tem uma relação direta com a sociedade de consumo em que a gente vive hoje. Este volume de lixo se mistura à cadeia alimentar. Todas as espécies nos oceanos acabam tendo contato e se alimentando do plástico de uma forma ou de outra", cita Fernanda.

Metade das mais de 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente é projetada para ser usada apenas uma vez. Desse total, menos de 10% são recicladas.

Outra problema são os microplásticos, as partículas minúsculas de plástico de até 5 milímetro de diâmetro. Microplásticos foram encontrados em alimentos, água, solo e até mesmo em órgãos humanos e na placenta de recém-nascidos.

