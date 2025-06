Maior tiktoker do mundo é detido nos EUA e convidado a deixar o país

Khaby lame, o influenciador mais seguido do TikTok com mais de 162 milhões de seguidores, foi detido na última sexta-feira (6/6) por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). Ele estava no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, e o motivo foi o prazo de validade do visto estar vencido.

Segundo nota divulgada pelas autoridades americanas no sábado (7/6), o tiktoker ítalo-senegalês, de 25 anos, foi liberado no mesmo dia após aceitar a opção de "saída voluntária" do país. Ele teria deixado os EUA ainda na sexta-feira, mas não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

Lame entrou no país em 30 de abril e ultrapassou o período permitido de permanência. As autoridades classificaram a situação como "violação das leis de imigração". O nome do influenciador apareceu após uma denúncia feita na plataforma Bo Loudon por um amigo de Barrom Trump, filho do presidente Donald Trump. O denunciante afirmou: "Descobri que ele era um imigrante ilegal que continuou nos EUA mesmo com o visto vencido e sonegando impostos. Ninguém está acima da lei", ainda conforme o comunicado.

O tiktoker atualizou seu Instagram há 19h, 14h41 de domingo (8/6) - no horário de Brasília, com um story de um local à beira-mar com palmeiras, semelhante a Miami — cidade onde estava previsto um evento beneficente com a presença dele neste fim de semana.

Atualização do story do tiktoker (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nascido em Dacar, capital do Senegal, e criado em Chivasso, na província de Turim, na Itália, Khaby se tornou um fenômeno mundial durante a pandemia de Covid-19, ao viralizar com vídeos curtos e silenciosos em que ironiza tutoriais exageradamente complicados da internet.