Mais de 50 migrantes são resgatados de plataforma de petróleo no Mediterrâneo

Mais de 50 migrantes foram resgatados por um barco da Open Arms de uma plataforma de petróleo abandonada no Mar Mediterrâneo, onde uma mulher deu à luz, e estavam a caminho da ilha italiana de Lampedusa neste domingo (8).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O barco Astral resgatou os migrantes durante a noite, informou a organização. Eles haviam deixado a costa da Líbia rumo à Europa na terça-feira, e ficaram presos na plataforma por três dias depois que seu barco afundou.

Uma das mulheres resgatadas deu à luz na sexta-feira, e outra migrante havia dado à luz dias antes, informou a Open Arms.

Após o resgate, o barco da ONG encontrou 109 outros migrantes no mar, quatro deles na água. A tripulação lhes deu coletes salva-vidas para mantê-los no mar até a chegada do Louise Michel, financiado pelo artista Banksy. Essa embarcação os levará neste domingo para um porto na ilha italiana da Sicília.

Muitos migrantes que tentam fazer a travessia da África para a costa europeia se refugiam em plataformas de petróleo. Cerca de 23.000 migrantes chegaram pelo mar à costa italiana neste ano, de acordo com dados da Acnur, agência de refugiados da ONU.