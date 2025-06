Roma recebe 13º Congresso Internacional de Pentecostes

Fiéis de diversas partes do mundo se reúnem, entre os dias 6 e 8 de junho, em Roma, para participar do 13º Congresso Internacional de Pentecostes, que neste ano traz o tema “Pentecostes da Esperança”. O evento é promovido pela Comunidade Católica Obra de Maria e será sediado na Basílica Sant’Andrea della Valle, no coração da capital italiana, com uma intensa programação de oração, pregações, louvor e celebrações da Santa Missa.

Entre os nomes confirmados estão alguns dos maiores expoentes da música e evangelização católica, como Padre Reginaldo Manzotti, Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed, Padre Fábio de Melo, Eliana Ribeiro e Dunga. Também participam pregadores internacionais como a pioneira da Renovação Carismática Católica, Patti Mansfield, além dos pregadores Prado Flores, Ironi Spuldaro, Frei Hayden Williams e membros da Comunidade Canção Nova.

“O Pentecostes é o tempo da descida do Espírito Santo sobre nós. Roma, como coração da Igreja, será o palco ideal para reacender a esperança no mundo inteiro”, afirma Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Obra de Maria. A programação completa será transmitida ao vivo pelo canal Obra de Maria Oficial, no Youtube.

Três dias

A abertura, na sexta-feira (6/6), contará com pregação de Patti Mansfield, seguida de Adoração Eucarística conduzida por Padre Emmanuel (Instituto Hesed) e missa presidida por Padre Reginaldo Manzotti. No sábado (7/6), o pregador mexicano Prado Flores conduz pregação pela manhã e, à tarde, Frei Hayden Williams encerra as atividades com um chamado à vivência transformadora da fé. Já no domingo (8/6), a Tarde de Louvor marca o encerramento com músicas de evangelização e apresentações dos principais nomes do evento.

Como parte da experiência, a Obra de Maria também organiza peregrinações rumo a Roma, com roteiros que passam por locais históricos e espirituais na Turquia, Itália, Polônia e Medjugorje. As viagens incluem guias espirituais e missionários que acompanham os grupos, proporcionando momentos de profunda vivência da fé cristã.

A camiseta oficial do evento, com o versículo “Mas descerá sobre vós o Espírito Santo” (At 1,8), já foi lançada nas redes sociais da comunidade, simbolizando a unidade e o espírito de renovação que o congresso busca inspirar.

Serviço

13º Congresso Internacional de Pentecostes – Pentecostes da Esperança

Local: Basílica Sant’Andrea della Valle – Roma, Itália

Datas: 6 a 8 de junho de 2025

Transmissão: YouTube – Obra de Maria Oficial