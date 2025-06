Odisseia canina: golden é resgatada em alto-mar após percorrer 160 km

Uma cadela da raça golden retriever, batizada como Amber, ficou 36 dias desaparecida e andou aproximadamente 160 km até ser resgatada, de acordo com informações do jornal britânico The Guardian. Amber teria fugido na sua primeira noite com a nova família adotiva. O animal também teria nadado 1,6 km durante o tempo em que ficou longe dos donos.

O caso aconteceu na vila de Bramshaw, em New Forest, na Inglaterra. Durante o período em que ficou desaparecida, a cadela foi vista 63 vezes nos condados de Hampshire e Dorset e também andou pelas florestas das áreas.

A cadela também nadou 1,6 km no Porto de Poole. Após quatro dias à deriva, foi avistada tentando voltar ao continente e então, uma tripulação a resgatou após confundi-la com uma foca.

A tripulação percebeu que era um cachorro lutando contra a maré e realizou o resgate. Amber está em recuperação — para tratar a perda de peso — e depois voltará para adoção.