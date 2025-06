Itamaraty cobra libertação de brasiliense preso por Israel em barco rumo a Gaza

Uma imagem capturada de um vídeo divulgado pela Coalizão da Flotilha da Liberdade em 9 de junho de 2025 mostra ativistas a bordo do barco de ajuda humanitária Madleen, com as mãos no ar, com destino a Gaza, sendo interceptados pelas forças israelenses em águas internacionais antes de chegarem ao território palestino - (crédito: Freedom Flotilla Coalition/AFP)