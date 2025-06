Ônibus que transportava estudantes cai em vala e deixa 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram nesta segunda-feira (9) quando um ônibus com estudantes universitários colidiu com uma van no norte da Malásia, informaram os serviços de emergência.

Leia também: Faixa de Gaza: Forças de Israel invadem veleiro com brasiliense

Treze vítimas morreram no local do acidente, perto da fronteira com a Tailândia, e duas faleceram no hospital. Trinta e uma pessoas ficaram feridas.

"O ônibus tombou e a van caiu em uma vala", informou uma fonte do governo do estado de Perak.

Leia também: Maior tiktoker do mundo é detido nos EUA e convidado a deixar o país

"Algumas vítimas conseguiram sair por conta própria, outras foram lançadas para fora e outras ainda estavam (presas) no ônibus", acrescentou.

O ônibus transportava estudantes da Universidade de Educação Sultão Idris, de Kuala Lumpur.