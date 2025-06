Veja o momento em que o avião com 242 pessoas a bordo cai na Índia

Vídeos que circulam pelas redes sociais nesta quinta-feira (12/6) mostram o momento em que o avião com 242 pessoas a bordo caiu em Ahmedabad, na Índia. Após a queda, a aeronave explodiu e uma nuvem de fumaça preta se formou no local. Ainda não se sabe o número de mortos e sobreviventes no acidente. Ainda segundo a companhia aérea, os feridos estão sendo levados para os hospitais mais próximos.

O ministro da aviação da Índia, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, afirmou que equipes de resgate foram mobilizadas e "todos os esforços estão sendo feitos para garantir que ajuda médica e suporte de socorro sejam enviados rapidamente ao local".

Veja o vídeo:

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, disse que a tragédia em Ahmedabad chocou e entristeceu o país. "É de partir o coração, indescritível. Neste momento de tristeza, meus pensamentos estão com todos os afetados. Mantive contato com ministros e autoridades que estão trabalhando para ajudar os afetados", afirmou.











Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, descreveu as cenas da queda e dos destroços do aviçao como "devastadoras". "Estou sendo mantido atualizado conforme a situação se desenvolve e meus pensamentos estão com os passageiros e suas famílias neste momento profundamente angustiante". citou.

Do total de pessoas que estavam a bordo da aeronave, 169 são cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. A companhia aérea Air India afirmou que está cooperando com as autoridades que investigam o acidente.

