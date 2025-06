Brian Wilson, do grupo Beach Boys, morre aos 82 anos

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson", contaram os filhos do artista - (crédito: Reprodução/Instagram/@brianwilsonolive/(11 de junho de 2025))

Por Maria Luiza Campelo* — Brian Wilson, vocalista, compositor e um dos fundadores dos Beach Boys, morreu aos 82 anos, conforme comunicado publicado nesta quarta-feira (11/6) nas redes sociais do artista. Segundo o texto assinado pelos filhos do músico, a família pediu privacidade neste momento de luto.

“É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras nesse momento. Por favor, respeitem nossa privacidade, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo.”, diz a publicação.

Em 2024, Wilson havia sido diagnosticado com demência, pouco depois da morte da esposa, Melinda. A nota publicada pela família não informa a causa da morte.

Início com os Beach Boys

Brian Wilson nasceu em 20 de junho de 1942, em Inglewood, Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1961, fundou a banda que viria a se chamar Beach Boys, inicialmente com o nome de Pendletones. O grupo foi formado por seus irmãos Dennis e Carl Wilson, o primo Mike Love e o amigo Al Jardine.

A banda se destacou com o chamado "som surfista da Califórnia”, e ficou conhecida por músicas como Surfin’ U.S.A, I get around, Wouldn’t it be nice e Good vibrations. Em 1962, o grupo assinou contrato com a Capitol Records e lançou seu primeiro álbum, Surfin’ Safari.

Carreira e saúde

Em 1964, Brian Wilson decidiu se afastar das turnês da banda após sofrer um colapso nervoso. Mesmo assim, continuou envolvido com a composição, arranjos, produção e gravações das músicas do grupo.

Wilson foi diagnosticado ao longo da vida com esquizofrenia e passou por diversos episódios relacionados à saúde mental. De acordo com seus empresários, em 2024 ele recebeu o diagnóstico de um “grave distúrbio neurocognitivo”, semelhante à demência.

Reconhecimento e trabalhos

O músico foi indicado a nove prêmios Grammy, vencendo dois como artista solo. Três das indicações foram com os Beach Boys. Embora a banda não tenha vencido o prêmio, recebeu um Grammy honorário pelo conjunto da obra.

A revista Rolling Stone posicionou o álbum Pet sounds em segundo lugar na lista dos “500 Maiores Álbuns de Todos os Tempos” e classificou os Beach Boys na 12ª posição entre os “100 Maiores Artistas de Todos os Tempos”.

Além da atuação com a banda, Wilson iniciou a carreira solo em 1999 e participou de apresentações comemorativas, como o aniversário de 50 anos dos Beach Boys e do álbum Pet sounds. Em 2004, ele se apresentou no Brasil com o show do disco Smile, finalizado décadas após sua concepção inicial.

Legado audiovisual

A trajetória de Wilson foi retratada no documentário Brian Wilson: long promised road (2021) e na cinebiografia Love & mercy (2014), estrelada por John Cusack e Paul Dano.

Entre seus trabalhos mais recentes estão o álbum instrumental At my piano (2021) e o disco ao vivo Brian Wilson and friends (2016).

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes