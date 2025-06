Adolescente morre ao tentar alimentar cães abandonados

Makayla Fortner, uma adolescente de 15 anos, morreu após um ataque de cães nessa quarta-feira (11/6) nos Estados Unidos. A jovem tentava alimentar cerca de 40 animais que eram negligenciados pelos tutores. Os vizinhos acionaram a polícia, mas quando o socorro chegou, a jovem já estava morta.

Os moradores relataram que durante meses reclamaram da matilha que circulava livremente pelas ruas de Alexandria, no estado do Arkansas, mas apesar das queixas, nada foi feito pelas autoridades do condado de Saline. Os animais foram descritos como violentos.

Após a morte da jovem, parte dos cachorros foram capturados na propriedade e sacrificados. “Esta era uma jovem linda que perdeu a vida porque essas pessoas não cuidaram adequadamente de seus cães e têm um problema de acumulação”, declarou um vizinho da jovem.

