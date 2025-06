Irã volta a ser atacado por Israel e sistemas de defesa aérea são ativados

Uma nova onda de ataques israelenses provocou explosões na cidade de Teerã, capital do Irã, na noite desta sexta-feira (13/6), madrugada de sábado (14) no horário local. Segundo informações da AFP, as levas de ataque provocaram brilho vermelho no céu, e obrigaram a ativação de sistemas de defesa aérea do país bombardeado.

A informação também é confirmada pela mídia estatal iraniana. A defesa entrou em ação para derrubar mísseis de Israel. "As defesas de Teerã foram reativadas há alguns minutos para enfrentar os projéteis do regime sionista", reportou a agência de notícias oficial iraniana IRNA.

Um correspondente da AFP, inclusive, deu informações de que fortes explosões aconteceram na capital iraniana. Daí o clarão vermelho nos céus. Os mísseis, agora, são devidamente confrontados pela defesa iraniana.