Morre Violeta Chamorro, primeira mulher eleita presidente na América

Morreu neste sábado (14/6), aos 95 anos, a ex-presidente da Nicarágua Violeta Barrios de Chamorro. Comandante do país entre 1990 e 1997, ela foi a primeira mulher a ser eleita chefe de Estado nos continentes americanos. De acordo com comunicado divulgado pela família, a morte da antiga representante é decorrente de complicações do Alzheimer e de embolia cerebral sofrida por ela em 2018.

