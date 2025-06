"Galã da Terra Santa": israelense resgata idosos sem camisa e viraliza

O israelense Raz Nissim Cohen ganhou o apelido de "Galã da Terra Santa" por circular pelas ruas de Tel Aviv sem camisa e ganhou as manchetes após resgatar um casal de idosos de um prédio em meio aos bombardeios do conflito entre Israel e Irã.

Segundo relatou ao jornal The New York Post, Cohen caminhava pela rua quando uma amiga o abordou, dizendo que um casal de idosos estava preso em um apartamento no prédio onde ela morava. “O prédio parecia que ia cair como um dominó”, contou. Minutos após o resgate, o edifício, de fato, desmoronou.

Leia também: Como guerra entre Israel e Irã afeta poder e planos da Rússia

De acordo com o ex-jogador de basquete 3x3, que atuou profissionalmente há mais de uma década, os idosos estavam em estado de choque e resistiram em sair. “Agarrei o homem contra a vontade dele e tires eles de lá. Se eu não tivesse feito isso, a polícia disse que eles teriam morrido”, afirmou.

Leia também: A bomba que poderia mudar a guerra entre Israel e Irã

O momento do resgate foi registrado por um fotógrafo da Associated Press. A imagem ajudou o filho do casal a localizar Cohen e lhe agradecer.

Leia também: Irã diz que lançou míssil hipersônico contra Israel

Apesar da repercussão, Cohen recusa o título de herói. “Não sou um herói. Deus me colocou onde eu deveria estar”, declarou.