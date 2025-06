Cadela pintada como leopardo é resgatada com nove filhotes

Funcionários da Arizona Humane Society (AHS) — um abrigo para animais — tiveram uma surpresa inusitada ao atender uma denúncia de maus-tratos a animais em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona. No local, encontraram uma cadela amarrada a uma grade com uma coleira curta, exposta ao sol escaldante com nove filhotes recém-nascidos ao redor. A temperatura ambiente estava em torno de 37ºC, mas, próximo ao chão, os termômetros marcavam impressionantes 56ºC.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da situação de abandono e risco, a cadela, da raça pitbull terrier americana, estava pintada para parecer um leopardo. As manchas dela, porém, eram multicoloridas, o que lhe rendeu o apelido de Rainbow Brite, em referência à personagem colorida de um desenho infantil dos anos 1980.

“Não sabemos como ou quando ela recebeu as manchas, mas o estado em que ela se encontrava quando nossos técnicos de emergência chegaram ao local, indicava que ela precisava de ajuda urgente”, contou Joe Casados, representante da AHS, em entrevista à revista Newsweek.

Leia também: Brasil doa 100 mil doses de vacina contra poliomielite para a Palestina

Após o resgate, a família canina foi levada para um dos maiores hospitais veterinários especializados em traumas nos Estados Unidos. Os veterinários constataram que Rainbow Brite, mesmo em fase de amamentação, estava com peso muito abaixo do ideal, evidenciando sinais de maus-tratos prolongados.





Os antigos tutores foram localizados e admitiram não ter condições financeiras ou estruturais de cuidar da cadela e dos filhotes. A Instituição agora cuida da recuperação dos animais.

O caso ganhou repercussão nas redes, devido à aparência inusitada da cadela. Em um vídeo viral, Rainbow aparece amamentando os filhotes enquanto um veterinário brinca: “Ouvi dizer que temos uma ‘leoparda’ em nossas suítes de maternidade”.

“Ela pode ter uma aparência divertida, mas a situação era muito séria. Felizmente, agora ela e os filhotes estão seguros, frescos, confortáveis e recebendo os cuidados necessários”, publicou o abrigo nas redes sociais. Além disso, aproveitaram a atenção gerada pelo caso para alertar sobre o risco de abandono de animais durante o verão, período de altas temperaturas na região.