Trump esconde o jogo sobre ataque ao Irã: "Ninguém sabe o que vou fazer"

Trump falou com jornalistas enquanto trabalhadores instalam um grande mastro de bandeira no gramado sul da Casa Branca, em Washington, em 18 de junho de 2025 - (crédito: Brendan SMIALOWSKI/AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, deixou em aberto a questão de se os Estados Unidos entrarão no conflito entre Israel e Irã. "Talvez eu faça, talvez, não. Quer dizer, ninguém sabe o que vou fazer", disse o republicano a jornalistas na Casa Branca nesta quarta-feira (18/6).

“O Irã está com muitos problemas e quer negociar. E eu disse: 'Por que vocês não negociaram comigo antes de toda essa morte e destruição? Por que vocês não negociaram?' Eu disse às pessoas: 'Por que vocês não negociaram comigo duas semanas atrás? Vocês poderiam ter se saído bem. Vocês teriam um país", acrescentou o presidente norte-americano.



Horas antes da declaração de Trump, o aiatolá Ali Khamenei disse que o Irã não se renderá no conflito contra Israel. O líder iraniano também frisou que se os Estados Unidos entrarem no confronto sofrerão "danos irreparáveis". Na terça-feira (17/6), Trump exigiu uma "rendição incondicional" do Irã.

"A entrada dos EUA nesta questão [guerra] é 100% em seu próprio prejuízo. O dano que sofrerá será muito maior do que qualquer dano que o Irã possa enfrentar. Já se suspeitava que os EUA estivessem envolvidos no movimento malicioso realizado pelo regime sionista, mas considerando suas declarações recentes, essa suspeita está ficando mais forte a cada dia", disse o aiatolá Khamenei.

Com informações da AFP*

