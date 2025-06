Irã ataca hospital israelense em sétimo dia de conflito e deixa feridos

Uma enfermeira retira medicamentos e equipamentos do hospital Soroka, no sul de Israel após um ataque do Irã na manhã desta quinta-feira (19/6) - (crédito: AFP)

Um ataque do Irã a cidade de Bersheba, no sul de Israel, atingiu um hospital com mil leitos e danificou fortemente a estrutura da unidade de saúde. O governo informou que um milhão de pessoas que vivem no Sul de Israel são atendidas no local, mas agora, após o ataque, o hospital está fechado para novos pacientes — exceto em caso de risco de morte. Durante o ataque, parte do hospital teve que ser evacuada. Pacientes e equipamentos foram removidos pelas equipes que estavam no local.

O ministro da Saúde de Israel, Uriel Buso afirmou que o ataque do Irã foi "um crime de guerra cometido pelo regime iraniano". Já o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu ameaçou o Irã. Em uma publicação nas redes sociais Netanyahu afirmou que os iranianos pagarão um preço pelo ataque.

















































"Os tiranos terroristas do Irã lançaram mísseis contra o Hospital Soroka, em Bersheba, e contra uma população civil no centro de Israel. Exigiremos o preço integral dos tiranos em Teerã", afirmou.

Já o presidente do país, Isaac Herzog, descreveu a cena de um resgate com bebês e idosos. "Um bebê na UTI e sua mãe carinhosa ao seu lado, um médico dedicado indo de paciente em paciente, uma idosa em uma casa de repouso — esses foram os alvos do ataque com mísseis iranianos contra cidadãos israelenses esta manhã. O Centro Médico Soroka é um dos melhores hospitais de Israel. A dedicada equipe do hospital — tanto judia quanto árabe — trabalha lado a lado", afirmou em uma rede social.

Além do hospital, outros pontos de Israel foram atingidos nas primeiras horas desta manhã em Tel Aviv e Jersulém. A informação da mídia local é que cerca de 65 pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira em todo país.

Israel ataca instalações nucleares no Irã

Enquanto o Irã disparava uma orda de mísseis contra Israel, o regime israelense realizou uma série de ataques contra Teerã e outras do Irã. Um ataque de Israel atingiu o reator nuclear de Arak. As Forças de Defesa de Israel pediram a evacuação das localidades iranianas de Arak e Khondab, situadas próximas de instalações nucleares, antes de lançar ataques contra "infraestruturas militares".

"As Forças de Defesa Israelenses pedem urgentemente aos habitantes, aos trabalhadores e a qualquer pessoa presente nas localidades iranianas de Arak e Khondab [...] que evacuem imediatamente antes que as IDF ataquem infraestrutura militar pertencente ao regime iraniano", afirmou a IFD em mensagem nas redes.

Instalação Nuclear de Arak (foto: AFP)