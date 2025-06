Secretário-geral da ONU condena ataques dos Estados Unidos ao Irã

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, declarou que está “gravemente alarmado” com os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Nas redes sociais, ele condenou o militarismo e afirmou que “o único caminho a seguir é a diplomacia”.

“Trata-se de uma perigosa escalada numa região já no limite - e uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais”, declarou Guterres sobre as ações de Donald Trump. “Há um risco crescente de que este conflito possa sair rapidamente do controle - com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo”.

Nos comentários, internautas acusaram a ONU de inação em meio ao conflito.

"Ou haverá paz ou haverá tragédia"

Tanto Netanyahu quanto Trump se pronunciaram na noite deste sábado, após os ataques norte-americanos ao Irã. "A América superou a si mesma", disse o israelense em comunicado oficial.

Já Trump ameaçou o Irã, afirmando que os Estados Unidos podem fazer mais ofensivas caso o país não entre em acordo de paz. “O Oriente Médio vai ter que aceitar a paz”, afirmou. "Ou haverá paz ou haverá tragédia no Irã."

Segundo a Casa Braca, a ofensiva aconteceu nas instalações de Fordow, Natanz e Esfahan. Mesmo com o ataque, o republicano necessita do Congresso para declarar guerra oficialmente ao Irã.