EUA devastaram programa nuclear iraniano, reforça secretário

O Chefe do Estado-Maior Conjunto da Força Aérea, General Dan Caine, discute os detalhes da missão de um ataque ao Irã durante uma coletiva de imprensa no Pentágono, em 22 de junho de 2025 - (crédito: Andrew Harnik/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, alertou que qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos será combatida com maior força. "Como Trump disse, os EUA não querem guerra, mas vamos agir decididamente quando os nossos interesses forem ameaçados", frisou, em entrevista coletiva neste domingo (22/6). As forças norte-americanas lançaram ataques de precisão contra três instalações nucleares iranianas no sábado (21/6): Fordo, Natanz e Isfahan.

Pete afirmou que os Estados Unidos devastaram o programa nuclear iraniano. "Irã não deve ter uma arma nuclear. Graças ao comprometimento de Trump da paz através da força as ambições do Irã foram destruídas", disse. Em comunicado emitido ainda no sábado (21), no entanto, a agência de energia atômica do Irã afirmou que não interromperá suas atividades de energia nuclear. "O Irã não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional (nuclear), que é o resultado do sangue de mártires nucleares, seja interrompido", afirmou a agência em um comunicado publicado pela mídia estatal.

O general Dan Caine, chefe das forças do Estado-Maior, citou que a missão de ataque ao Irã, nomeada de Midnight hammer, foi confidencial. "Poucas pessoas em Washington sabiam dos detalhes do plano", frisou o militar. Ele também explicou que os ataques norte-americanos contaram com bombardeiros B-2 (capazes de transportar as cargas úteis mais pesadas dos Estados Unidos, incluindo a bomba antibunkers GBU-57) e mísseis lançados por submarinos.



No sábado (21/6), o presidente Donald Trump destacou que "se a paz não chegar logo, os Estados Unidos vão perseguir outros alvos com precisão, velocidade e habilidade". "Haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias", citou.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, declarou, neste domingo (22/6), que os Estados Unidos e Israel "decidiram lançar pelos ares" a diplomacia, e informou que se encontrará na segunda-feira (23) com o presidente russo Vladimir Putin, em Moscou.

Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular