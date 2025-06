A humanidade 'apela por paz', diz o papa após ataque dos EUA ao Irã

View this post on Instagram

Na rede social Truth Social, Trump postou uma imagem onde se lê "Fordow is gone" (Fordow acabou, em tradução livre). Em seguida, informou que faria um pronunciamento oficial à nação às 22h de sábado no horário de Washington (23h no horário de Brasília). Escreveu ainda que esse é um momento histórico para os Estados Unidos, para Israel e para o mundo. "Agora, o Irã deve concordar em encerrar essa guerra", avisou Trump.





Donald Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após o ataque militar, informou uma autoridade da Casa Branca à AFP. Também à agência de notícias, a fonte, que pediu anonimato, confirmou que os Estados Unidos "alertaram Israel antes dos ataques".

Dias antes, na quinta-feira (19), Trump havia afirmado que decidiria sobre a entrada dos Estados Unidos no conflito em até duas semanas. Israel esperava que os EUA utilizassem a bomba GBU-57, de 13.600t, para perfurar a montanha e destruir as centrífugas de Fordow, a 90m de profundidade.



"Ou haverá paz ou haverá tragédia"

Tanto Netanyahu quanto Trump se pronunciaram na noite deste sábado, após os ataques norte-americanos ao Irã. "A América superou a si mesma", disse o israelense em comunicado oficial.

Já Trump ameaçou o Irã, afirmando que os Estados Unidos podem fazer mais ofensivas caso o país não entre em acordo de paz. “O Oriente Médio vai ter que aceitar a paz”, afirmou. "Ou haverá paz ou haverá tragédia no Irã."

Conflito de estende

O conflito entre Israel e Irã completou nove dias neste domingo. Ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França, Reino Unido e da União Europeia, se reuniram durante quatro horas em Genebra com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, na sexta-feira. Ele havia anunciado que Teerã está disposto a "considerar" um retorno à diplomacia com os Estados Unidos somente "depois que a agressão israelense cessar".

Já o chefe do Estado-Maior de Israel, tenente-general Eyal Zamir, afirmou que prevê um conflito longo e histórico. "Estamos lançando a campanha mais complexa de nossa história. (...) Devemos nos preparar para uma campanha prolongada", avisou. "Apesar do progresso significativo, dias difíceis nos aguardam. Estamos nos preparando para muitas eventualidades."













No início da tarde de sexta-feira (20/6), 23 mísseis balísticos foram lançados pelo Irã em direção ao sul, ao centro e ao norte de Israel. Um deles atingiu um prédio na cidade portuária de Haifa (norte) e deixou ao menos 45 feridos — um adolescente está hospitalizado em estado grave. Uma mulher sofreu um infarto e não resistiu, enquanto estava no bunker, em Karmiel (norte). Na quinta-feira (19), um centro de pesquisas de Rehovot (centro) foi destruído por um ataque iraniano.

A Força Aérea israelense, por sua vez, realizou vários bombardeios contra o Irã, destruindo lançadores de mísseis no sudoeste do país e atacando a capital, Teerã, onde teria atingido um centro de pesquisa nuclear. Além da tensão ante a escalada do conflito, os iranianos foram surpreendidos por um terremoto de magnitude 5,1 na escala Richter (aberta, raramente chega a 9), com epicentro a 37km a sudoeste de Semnan, no norte. Não houve relatos sobre feridos.