Hamas condena ataque dos EUA: "imposição de hegemonia pela força"

O grupo palestino Hamas condenou os ataques dos Estados Unidos ao território do Irã, anunciado na noite de sábado (21/6). Segundo o movimento, a ofensiva estadunidense é uma "agressão criminosa" e "baseada na lei da selva".

"Condenamos esta agressão criminosa, considerando-a um exemplo flagrante da política de imposição de hegemonia pela força, uma agressão baseada na lei da selva e uma violação de todas as normas e convenções internacionais", publicou o Hamas na rede social Telegram.

A organização, que governa a Faixa de Gaza, é aliada do Irã. O ataque feitos pelos EUA a três instalações nucleares do Irã é a primeira investida direta do país no conflito desde 7 de outubro de 2023. Segundo o Irã, as áreas já tinham sido evacuadas e não há risco de radiação.

Em pronunciamento neste sábado, o presidente Donald Trump fez ameaças ao Irã, e afirmou que "ou haverá paz, ou haverá tragédia" no país. O republicano declarou que o país pode fazer novos ataques ao território iraniano. Trump deve fazer novo pronunciamento na manhã de domingo (22/6), no Pentágono.

